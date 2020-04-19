РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 апр. За минувшие сутки в городском округе Балашиха выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 137, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 709 новых случаев заражения Covid-19.

«По состоянию на 19 апреля, в Московской области зарегистрировали 4663 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 176 человек выписали домой из стационаров, 49 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 137 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По данным на 18 апреля, количество зараженных в Балашихе составляло 105 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.