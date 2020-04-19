РИАМО - 19 апр. Президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя граждан с Пасхой, затронул вопрос введенных ограничений, назвав их необходимыми, передает Газета.ru.

В РФ до конца месяца продолжается нерабочая неделя. Также в регионах действуют режимы самоизоляции и карантина для жителей.

«На Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем», - подчеркнул Путин.

По его словам, победить коронавирус можно, только объединив усилия.

На всей территории России с начала распространения Covid-2019 зафиксировано 42 853 пациента с подтвержденным коронавирусом. Медики вылечили 3291 человека, умер 361 пациент.

В Московском регионе до конца апреля введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Выходить из дома можно только по веской причине. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.