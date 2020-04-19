РИАМО - 19 апр. Перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14» орбиту Международной космической станции (МКС) сдвинули ближе к Земле на 1,5 километра, сообщает Газета.ru.

«Понижение орбиты произошло утром 19 апреля. В результате высота орбиты станции понизилась на 1,5 километра и составила около 419 километров над Землей», - говорится в сообщении.

Данный маневр на МКС провели в автоматическом режиме.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» вместе с кораблем «Прогресс МС-14» запланировано провести 25 апреля. Корабль доставит на космическую станцию топливо, газ и необходимое оборудование.