РИАМО - 19 апр. Возгорание произошло в квартире в Пушкине, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«19 апреля в 12:35 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, Московский проспект, дом 31, квартира 57», - говорится в сообщении.

В 12:52 пожар удалось ликвидировать. К тушению возгорания привлекли 11 человек и три единицы техники.

О пожаре следует сообщать в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.