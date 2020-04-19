РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. От коронавирусной инфекции вылечили пять жителей городского округа Подольск с начала эпидемии, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Двое пациентов выписаны на этой неделе из стационара Климовской городской больницы №2, один - из столичного стационара, где они проходили лечение. Последние результаты анализов на вирус показали отрицательный результат. Всего за период эпидемии от коронавируса вылечились пять жителей городского округа», - говорится в сообщении.

Всего по данным на воскресенье, в Подольске было зафиксировано 130 случаев заражения Covid-2019, из них 29 - за последние сутки.

Жители Подмосковья до конца апреля должны соблюдать режим обязательной самоизоляции, то есть находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

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19 АПРЕЛЯ

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- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.