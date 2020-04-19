РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. За сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 29 новых случаев заражения коронавирусом, всего в муниципалитете 130 заразившихся, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 19 марта, за все время в Подмосковье было зарегистрировано 4663 случая заболеваний, 176 выздоровело, 49 скончалось. В Подольске на сегодняшний день зафиксировано 130 случаев», - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 апреля, в Подольске было 101 заразившихся Covid-2019.

Жители Подмосковья до конца апреля должны соблюдать режим обязательной самоизоляции, то есть находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.