РИАМО - 19 апр. Российский кабмин выделил 273,52 миллиарда рублей на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в стране медпрепарата «Пэгаспаргаза» (Pegaspargasum) для лечения детей с тяжелой патологией, сообщает Газета.ru.

«Средства выделяются Министерству промышленности и торговли из федерального бюджета. Всего будет закуплено 1,5 тысячи упаковок лекарства», - говорится в сообщении.

Правительство РФ дало поручение российскому Минздраву о выдаче разрешения на ввоз в страну данного лекарства. Также Росздравнадзору было поручено проводить мониторинг эффективности и безопасности данного препарата.