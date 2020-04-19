РИАМО - 19 апр. Настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве Владимир Волгин опроверг появившуюся информацию о том, что в церкви пасхальные богослужения прошли с участием прихожан, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появилась информация, что на праздничном богослужении в храме Софии Премудрости Божией были прихожане, несмотря на ограничения введенные в городе из-за распространения коронавируса.

«Эта информация не соответствует действительности. На крестный ход выходили только священнослужители и певчие. Все, кто обслуживает храм, остались внутри», - сказал Волгин.

По его словам, что жизнедеятельность храма, кроме священнослужителей, обеспечивают еще алтарники, певчие, просфорники, дворники и другие, кто штатно служит в церкви. На всех, кто был в храме, Центральное викариатство Московской городской епархии ранее выписало пропуска.

Русская православная церковь организовала для верующих онлайн-трансляции богослужений на Пасху.