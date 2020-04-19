РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. За сутки в городском округе Красногорск было зафиксировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, число зараженных достигло 228, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье выявлено 709 новых случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 228», - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 апреля, в горокруге насчитывалось 204 случая заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 4663 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек, выписаны после выздоровления 176 человек.

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.