РИАМО - 19 апр. Медики отметили, что восстановление тканей мозга и нервной системы у человека после выздоровления от коронавирусной инфекции может занимать больше времени, передает Nation News.

«У 40% зараженных Covid-19 наблюдаются нарушения в работе мозга. Негативное воздействие объясняется двумя возможными осложнениями коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

У некоторых зараженных на данную инфекцию возникает слишком сильная реакция иммунитета, она вызывает аутоиммунный энцефалит. Медики в этом случае проводят аналогию с ВИЧ-инфицированными пациентами, у них точно такая же реакция.

Второй вариант последствий, которые может вызвать Covid-19 – это вирусный энцефалит, то есть воспалительные процессы в головном мозге человека.

Всего в России выявлено 42 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, в мире заразились более 2,3 миллиона человек.

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19 АПРЕЛЯ

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- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.