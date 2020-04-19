РИАМО - 19 апр. Для передвижения по территории столицы всем водителям и пассажирам личного авто необходимо оформить цифровой пропуск, а также проверить внесена ли машина в базу данных пропусков, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вам необходимо вписать государственный регистрационный номер автомобиля в свой цифровой пропуск. Проверить на сайте «Недома», действует ли ваш цифровой пропуск и привязан ли к нему номер автомобиля», - говорится в сообщении.

В случае, если пропуск действителен и госномер машины к нему привязан, еще необходимо проверить, внесено ли авто в базу на сайте mos.ru.

Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.

По всем вопросам по получению и проверке цифровых пропусков можно обращаться по телефону: +7 (495) 539-54-54.

С 22 апреля в мегаполисе камеры фиксации нарушений ПДД будут также проверять наличие пропуска на передвижение на транспорте у водителей по госномеру машины.

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