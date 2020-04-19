РИАМО - 19 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявили в Одинцове, Люберцах, Мытищах и Красногорске, на сегодняшний день по Подмосковью выявлено 4663 случая заражения, сообщает оперативный штаб региона.

«За все время в Подмосковье также было зарегистрировано 1068 случаев заболевания у граждан из других регионов и из-за рубежа. Из них 514 человек из Москвы», - отмечается в сообщении.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Одинцове – 288. В Люберцах выявили 285 случаев коронавируса, в Мытищах - 242, в Красногорске - 228, в Химках - 200, в Ленинском округе - 172.

Также много случаев инфицирования выявили в Королеве – 142, Балашихе – 137, Пушкине – 132, Подольске – 130.

Еще 91 случай Covid-19 зафиксировали в Раменском округе, 89 – в Дмитровском округе, 85 — в Долгопрудном, 80 – в Котельниках, 76 – в Лобне, по 75 – в Солнечногорске и Сергиевом Посаде, а также по 74 случая — в Реутове и Щелкове.

В Домодедове зарегистрирован 61 случай заражения, а в Истре – 60. 58 пациентов с коронавирусом зафиксировано в Воскресенске, 56 – в Клину, 55 – в Коломне, 52 – в Орехово-Зуеве, 50 – в Дзержинском.

Кроме того, в Наро-Фоминске зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, в Рузе – 40, в Ивантеевке – 38, в Электростали – 32, в Луховицах – 31.

В Богородском округе выявили 28 случаев заражения, в Жуковском – 24, в Волоколамске — 22, в Краснознаменске, Фрязине и Красноармейске – по 21, в Павловском Посаде – 20, в Чехове – 18, в Егорьевске, Ступине и Серпухове – по 15.

В Протвине — 12, Электрогорске — 10, в Кашире и Серебряных Прудах – девять, в Лыткарине, Можайске и Дубне — по восемь, в Бронницах, Власихе, Озерах, Шатуре и Рошале - по семь, в Талдоме и Шаховской, в Лосино-Петровском — по пять.

Также четыре случая выявили в Черноголовке, три — в Зарайске, два в Лотошине и один в Звездном городке.

За последние сутки в регионе выявили 709 новых случаев заражения.

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19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.