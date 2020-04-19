РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. В городском округе Люберцы за сутки зафиксировали 84 новых зараженных коронавирусной инфекцией, всего в муниципалитете зафиксировали 285 пациентов с Covid-2019, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах за сутки выявили 84 новых зараженных коронавирусом. Всего в округе по данным на вечер 19 апреля, 285 заболевших», - говорится в сообщении.

В Дзержинском за сутки выявили девять новых случаев заболевания, всего в городском округе уже 50 заболевших. В Котельниках за сутки инфекцию выявили у 11 человек, всего там зафиксировано 80 пациентов с коронавирусом.