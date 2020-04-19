РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Рабочие планируют отремонтировать дорогу на улице Товарная в Подольске в текущем году, на ее состояние пожаловался житель, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать ямы на Товарной улице. Он отметил, что дорога усыпана ямами и буграми и требует капитального ремонта.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ремонта дороги на Товарной улице и сообщает, что она включена в план ремонта дорог на 2020 год. Работы будут проведены в рамках муниципального контракта в текущем году», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.