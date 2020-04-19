РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Управляющая компания «Любимый дом» городского округа Подольск перешла на аварийный режим работы на период самоизоляции, сообщается на сайте УК.

«Все службы управляющей компании «Любимый дом» в Подольске работают в аварийном режиме, но без очных контактов с собственниками. Во избежание заражения платные работы не выполняются и очные контакты с собственниками сведены до минимума», - говорится в сообщении.

Жителей городского округа просят с пониманием относиться к режиму самоизоляции и не оставлять бытовой мусор на этажах многоквартирных домов.

До конца апреля в Московской области введен режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Эти меры призваны сдержать распространение коронавирусной инфекции в регионе.