РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. В теплице на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково Подольска началось цветение уникальных телоцефал, сообщил куратор кактусной коллекции, выпускник биологического факультета МГУ, дипломированный зоолог и ботаник Дмитрий Демин.

«Еще две уникальные телоцефалы зацвели. Практически неизвестные в коллекциях T.nuda. Забытые находки Риттера в 60-е годы, сведенные современными систематиками в синонимы видов, с которыми у них нет ничего общего. Одна из наших самых выдающихся находок в Чили. Растение-невидимка, живущее под слоем пыли и песка, появляющееся немного на поверхности раз в несколько лет. Цветок 2-го растения просто уникален по красоте и совершенству», - написал Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теплица, в которой Демин выращивает редкие растения, находится на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково Подольска. «Сынковская объединенная кактусная коллекция» сложилась в сентябре 2013 года на базе трех собраний кактусов – ботаника Демина, хозяина ОАО «ПТС» Сергея Барбулева и Виталия Кулакова из Волгограда.

В настоящее время коллекция развивается как единое целое и насчитывает около 10 тысяч экземпляров.