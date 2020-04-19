РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий пожелал жителям муниципалитета добра и любви на Пасху.

«Христос Воскресе!В этот светлый день мы славим Господа нашего Иисуса Христа. От всего сердца желаю вам терпения и сил, надежды и искренней веры. Здоровья вам, любви, мира, добра, милости Божией. С Праздником, дорогие земляки, со Светлым Христовым Воскресением», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что сегодня, когда сердца открыты, радуются и ликуют, люди не могут не думать о том, что происходит в России, во всем мире. По словам Ружицкого, Пасха Христова – это величайшая Победа жизни над смертью, торжество веры и безграничной любви Творца к людям.

«Проходят болезни, войны, беды, но есть то, что остается с человеком навсегда», - заключил Ружицкий.

Пасха является одним из самых важных христианских праздников. В этом году у православных Светлое Христово Воскресение приходится на 19 апреля.

Всем верующим в этом году в рамках мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом, посоветовали отпраздновать Светлое Христово Воскресение дома и воздержать от посещения кладбищ. РПЦ организовала онлайн-трансляции праздничных служб.