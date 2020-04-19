РИАМО - 19 апр. Известный российский композитор Александр Вустин умер в столице, передает Газета.ru.

«Композитор скончался на 77-м году жизни», - говорится в сообщении.

Вустин родился в 1943 году. Он закончил Московскую консерваторию, после чего работал музыкальным редактором Всесоюзного радио и в издательстве «Композитор». Собственный стиль он сформировал в 70-х. Его музыка звучала не только в России, но и за ее пределами.

Не так давно в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко была поставлена опера Вустина «Влюбленный дьявол», пролежавшая «в столе» более 30 лет.