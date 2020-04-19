РИАМО - 19 апр. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в стране на сегодняшний день достаточное количество ресурсов для стабильного существования, сообщает Nation News.

Он уточнил, что на конец этого года в Фонде национального благосостояния ожидается остаток порядка 7 триллионов рублей.

«Ресурсов Фонда национального благосостояния хватит до 2024 года», - подчеркнул Силуанов.

Он также пояснил, что финансовое состояние ФНБ страны будет зависеть от стоимости нефти на мировом рынке. Если цена поднимется, то и баланс фонда снова пополнится.