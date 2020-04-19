РИАМО - 19 апр. В реке Цыганка в районе поселка Воскресенское новой Москвы обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщила РИАМО в воскресенье старший помощник руководителя СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)», - говорится в сообщении.

Следствие устанавливает личности родителей младенца, а также обстоятельства и причины произошедшей трагедии. По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза.