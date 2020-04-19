РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Владельцы домашних животных городского округа Подольск смогут получить консультацию у ветеринаров через интернет, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В условиях пандемии коронавируса в Московской области, в том числе и в Подольске, реализуется проект «Консультация ветеринарными специалистами посредством онлайн-видеозвонка». Владельцы домашних животных могут обратиться к ветеринару, не посещая клинику – врачи бесплатно проводят прием через интернет», - говорится в сообщении.

Владельцы сельскохозяйственных и домашних животных могут узнать, какие процедуры оказывают в период самоизоляции, как ухаживать за питомцами, когда прививать четвероногих.

Получить онлайн-консультацию врача можно через сайты территориальных ветеринарных управлений Подмосковья, на них есть разделы видеоконсультаций. Чтобы связаться с ветеринаром, нужно кликнуть на ссылку «Оператор» и начать звонок в программе Skype. Ветеринарная станция по городским округам Домодедово и Подольск проводит консультации ежедневно с 11:00 до 13:00 на сайте.