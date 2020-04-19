РИАМО - 19 апр. Жители столицы смогут заказать доставку транспортной карты «Тройка» на дом с помощью сервиса «Яндекс.Лавка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 22 апреля на общественном транспорте города можно будет проехать только с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальных карт.

«Для удобства пассажиров мы договорились с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом! Залоговая стоимость «Тройки» не изменится (50 рублей), а заказать карту можно будет в «Яндекс.Лавке», - говорится в сообщении.

Минимальный номинал карт «Тройка», доступных к покупке, составляет 50 рублей, то есть общая стоимость будет 100 рублей (включая залог).

Транспортную карту нужно будет обязательно привязать к цифровому пропуску. Сделать это нужно будет не менее, чем за пять часов до выхода из дома.