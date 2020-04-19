РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 апр. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков вручил врачам городского округа 140 пасхальных куличей, их доставили в поликлиники.

«У нас праздник Светлой Пасхи, но для тех, кто сейчас на передовой, каждый день – это борьба за жизни чьих-то родителей, бабушек, детей. Им не до праздников. Тем не менее, привез в наши поликлиники 140 куличей. Надеюсь, врачи и медсестры найдут свободную минутку в это воскресенье, чтобы подумать о чем-то хорошем, набраться сил и поверить в лучшее. Спасибо врачам», - написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что среднее количество вызовов врача в сутки сейчас достигает 170. До пандемии их было около 25. Медперсонал прошел обучение, и теперь при необходимости они будут помогать в больницах других городов.

«Не устаем благодарить героев нашего времени – врачей и медсестер. Даже несмотря на то, что в Котельниках нет больницы, наши медицинские специалисты работают сейчас гораздо больше, чем обычно, и самое главное – рискуют своими жизнями, контактируя с зараженными», - отметил Булгаков.

Он добавил, что в сегодняшней эпидемиологической ситуации индивидуальные средства защиты расходуются очень быстро.

«Поэтому закупил в наши поликлиники специальные костюмы и маски, они обеспечивают гарантированную защиту при работе с инфицированными», - заключил глава округа.