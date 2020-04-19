РИАМО - 19 апр. Некоммерческие организации Москвы проведут ряд онлайн-встреч, в ходе которых расскажут горожанам, как преодолеть беспокойство, не стать жертвой мошенников и присоединиться к волонтерскому движению, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Специальные вебинары столичных НКО пройдут с 20 по 24 апреля.

«20 апреля можно будет узнать, как начать помогать людям, страдающим боковым амиотрофическим склерозом. Прямой эфир начнется в 19:00 на Youtube-канале благотворительного фонда», - говорится в сообщении.

Узнать об истоках тревожности и способах борьбы с ней можно будет 21 апреля в 19:30. Вебинар проведет клинический психолог и арт-терапевт Екатерина Усманова. На онлайн-встрече обсудят причины, вызывающие беспокойство, поговорят о скрытой тревоге и способах ее преодоления. Необходима регистрация по ссылке.

21 апреля проведут лекцию на схожую тематику, на которой можно будет узнать, откуда брать силы и как побороть тревожность. Проведет встречу психолог, системный терапевт, автор и ведущая тренингов, мастер-классов и онлайн-марафонов в сфере отношений Юлия Алексеева. Начало в 19:00. Также необходима регистрация по ссылке.

Конференцию о различных способах мошенничества, набравших популярность во время всеобщей пандемии, проведут 22 апреля. Регистрация доступна по ссылке.

«Родителей, которые потеряли ребенка, 24 апреля в 12:00 приглашают присоединиться к онлайн-группе поддержки. Они смогут поделиться своими чувствами с людьми, которые тоже пережили такую утрату. Записаться в группу можно здесь», - уточняется в материале.