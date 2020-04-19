РИАМО - 19 апр. За прошедшие сутки в Московской области умерли девять пациентов, у которых подтвердился коронавирус, количество скончавшихся с начала пандемии выросло до 49, сообщает региональный оперативный штаб.

«Скончались 49 человек. Выписаны после выздоровления 176 человек», - говорится в сообщении.

Всего с начала распространения коронавируса в Подмосковье было зарегистрировано 4663 зараженных, из них 709 случаев выявлено за последние сутки.

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19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.