РИАМО - 19 апр. В Подмосковье медики вылечили еще 14 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число выздоровевших достигло 176, сообщает региональный оперативный штаб.

«Всего на данный момент в регионе зафиксировано 4663 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выписаны после выздоровления 176 человек», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Московской области было зафиксировано 709 новых случаев заражения. Более 40% из них – это люди до 45 лет и дети.

В рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в Подмосковье до конца апреля введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей.

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19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.