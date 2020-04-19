РИАМО - 19 апр. Среди новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки 256 человек в возрасте от 18 до 45 лет, также есть 43 ребенка, сообщает региональный оперштаб.

«256 человек - от 18 до 45 лет, 272 человека - от 46 до 64 лет, 138 человек - от 65 до 94 лет, 43 ребенка», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 709 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Московской области зарегистрировано 4663 случая Covid-2019.

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19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.