РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев поздравил жителей городского округа с Пасхой, сообщается на сайте администрации Подольска.

«Светлое Христово Воскресение, Пасха – это праздник победы Иисуса Христа над смертью, победа любви божией над дьявольской злостью. Наступающие дни Святой Пасхи снова пробуждают нас, как ласковый солнечный луч весенним утром, чтобы мы вновь осознали, что Бог любит нас и зло побеждено Христовым Воскресением. Возблагодарим Господа, уже сейчас в молитве войдем в радость Господа нашего и поделимся светом этого ликования с нашими ближними», - сказал Сердцев.

Он также повторил слова правящего архиерея, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, который отметил, что какие бы скорби ни посещали, нужно помнить, что Господь с нами. Он с теми, кто с верой и надеждой прибегает к нему за помощью.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. У православных в этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 19 апреля.