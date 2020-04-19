РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 апр. В Балашихе в квартире на проспекте Ленина сотрудники «Мособлпожспаса» помогли спасти палец восьмилетней девочке, которая засунула его в дверной замок с отвалившейся круглой ручкой и не смогла вытащить, сообщается на странице балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 18 апреля на пункт диспетчерской связи 201 пожарно-спасательной части ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок от жителей дома № 85 на проспекте Ленина. Взволнованные родители сообщили, что ребенок просунул палец в замок межкомнатной двери, самостоятельно извлечь его не получилось и требуется помощь спасателей. Незамедлительно на помощь выехала дежурная смена спасателей под руководством старшего смены Владимира Петрова.

«Когда мы прибыли по адресу то на месте выяснилось, что девочка случайно просунула палец в замок межкомнатной двери, у которого отвалилась ручка и не может его самостоятельно вытащить. Ребенок был напуган и плакал, острые края отверстия не позволяли вытащить распухший палец, причиняли боль и угрожали повредить кожу» - сказал Петров.

Оценив обстановку и подготовив инструмент, они приступили к спасательной операции. Один из спасателей фиксировал руку ребенка, а второй при помощи бокорезов миллиметр за миллиметром разрезал металл замка. Через 20 минут палец девочки был на свободе. Родители сразу обработали места небольших порезов дезинфицирующим средством, врачебная помощь не понадобилась. Спасательная операция была завершена.

«Не оставляйте ваших детей без присмотра. Десятки несчастных случаев, в которых страдают дети, происходят каждый день. Но основная причина этих происшествий – невнимательность взрослых. «Не доглядел», «Оставил на 5 минуточек», «Не убрал за собой», - все эти мелочи могут стать трагическими», - добавляется в материале.

Сотрудники «Мособлпожспаса» также просят жителей округа не оставлять открытыми окна в многоэтажных дома, убирать инструменты после работы, не оставлять включенными электроприборы и газовые плиты, убирать кухонные столовые приборы в места, где их не смогут достать маленькие дети.

«Все эти меры помогут избежать трагедии, сохранить жизнь и здоровье ваших детей. Телефон единой службы спасения «112»», - заключается в материале.