РИАМО - 19 апр. В течение следующей недели в Московском регионе ожидается снег с дождем, а 22 апреля — штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Всю неделю погодные условия будут определяться тыловой частью циклона, куда продолжат поступать воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 5-7 градусов ниже климатической нормы», - сказал Тишковец.

Он отметил, что ночами температуру будет понижаться до нулевой отметки в Москве, а в области может упасть до -3 градусов.

Уже 20 апреля температура будет колебаться от +4 до +9 градусов. 22 апреля будет от +4 до +9, а 23 апреля — от +3 до +8. 24 апреля также ожидается от +3 до +8, а в субботу и воскресенье столбик термометра будет колебаться от +7 градусов до +12.



«Вторник будет единственным погожим солнечным днем без осадков благодаря короткому заходу антициклона. Температура будет от +5 до +10», - заключил Тишковец.