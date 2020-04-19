РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 апр. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с Пасхой и пожелал им здоровья, мира в семьях и милости Всевышнего.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. У православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году приходится на 19 апреля. В этом году из-за пандемии коронавируса пасхальные богослужения впервые прошли без прихожан.

«Всех верующих поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой. От всей души желаю здоровья, благополучия, мира в семьях, милости Всевышнего», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме, несмотря ни на что с небес спустился Благодатный огонь, а значит, мы обязательно справимся со всеми трудностями, и все будет хорошо.

Русская православная церковь организовала онлайн-трансляции пасхальных богослужений, чтобы верующие даже дистанционно могли к ним присоединиться.

В Балашихе также можно было посмотреть трансляцию службы из Екатериниского Храма, ее вели в том числе в официальном аккаунте округа в Instagram — @gorod_balashiha.