РИАМО - 19 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением, он пожелал жителям региона крепкого здоровья и душевного просветления.

«От всей души поздравляю Вас с самым светлым и добрым праздником - Пасхой Христовой. Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, благодати и душевного просветления. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, забота, тепло и уют. Христос Воскресе!» - написал Брынцалов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Пасха — это один из самых важных и почитаемых христианских праздников. В этом году у православных Светлое Христово Воскресение пришлось на 19 апреля.

Из-за распространения коронавирусной инфекции всем верующим в этом году порекомендовали отпраздновать Светлое Христово Воскресение дома, а также воздержать от посещения кладбищ. Российская православная церковь организовала онлайн-трансляции праздничных служб.

В регионе также действует режим самоизоляции, гражданам нельзя покидать дома без веской причины. Для поездок на транспорте необходимо оформлять пропуска. Службы в церквях проходят без прихожан.