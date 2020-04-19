РИАМО - 19 апр. В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В сообщении нужно обозначить цель визита, а также указать тип паспорта, его серию и номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка». В случае поездок на работу также нужно указать ИНН организации, ее краткое наименование. Цель поездки указывается с помощью кода. Для поездок на работу код — цифра 1.

«Аналогичная форма для поездок в медучреждения - в этом случае указывается код поездки «2» и не нужно отмечать ИНН», - говорится в сообщении

Для получения пропуска для поездок с другими намерениями, нужно указать следующие данные: код цели - 3, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения, номера машины, карт «Тройка», «Стрелка». Также нужно описать цель выхода из дома в 20 символах, указать адрес пункта назначения.

В Подмосковье в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ввели режим самоизоляции, граждане не могут покидать жилище без веского повода. При этом поездки на транспорте необходимо получить пропуск.

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Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.