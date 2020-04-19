РИАМО - 19 апр. Вывозить стройтехнику и демонтировать городок для рабочих на территории нового инфекционного центра в Москве, который начнет принимать пациентов 20 апреля, будут параллельно с вводом клиники в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

Новую клинику строили свыше 11 тысяч человек и несколько тысяч единиц спецтехники. Все работы завершили в течение месяца.

«На данный момент идет процесс демонтажа жилого городка, сборы имущества самих строителей, вывоз строительной техники и оборудования, а также наведение порядка. На завершение высвобождения и благоустройства территории центра потребуется время», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что работы по уборке стройплощадки проходят параллельно с вводом больницы в эксплуатацию. Они не скажутся на работе клиники.

Общая площадь новой инфекционной больницы составляет 80 тысяч квадратных метров. В клинике разместили 800 койко-мест для пациентов с коронавирусом. Если будет необходимо, то есть возможность расширения коечного фонда до 900 мест.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.