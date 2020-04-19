РИАМО - 19 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал предположение о сроках, когда страна может выйти на плато в ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, передает Nation News.

«Медики надеются, что на следующей неделе Россия выйдет на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции», - сказал Песков.

На данный момент в РФ зафиксировали 42 853 случая заражения коронавирусом. Медики вылечили 3291 человека, умер 361 пациент. За последние сутки выявили 6060 новых случаев заражения. Инфекцию выявили во всех регионах страны.

В Московском регионе все жители должны соблюдать самоизоляцию, чтобы сдержать распространение Covid-19. Выходить из дома можно только в случае крайне необходимости, а для поездок на общественном и личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.