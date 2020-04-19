РИАМО - 19 апр. В столице имеется достаточно мощностей для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, на следующей неделе планируется ввести еще 5 тысяч коек, сообщает московский оперативный штаб.

«За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тысячи человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тысячи коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тысяч», - сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что в столице служба скорой помощи имеет возможность работать равномерно. Медики развозят зараженных по клиникам с учетом тяжести состояния их здоровья, а также с учетом ресурсов, которыми располагают больницы.

В столице созданы амбулаторные центры на базе поликлиник. В данных центрах людям, у которых подозревают коронавируную инфекцию дополнительно проводят КТ, УЗИ и другие исследования для. На сегодняшний день в мегаполисе открыты 47 таких центров. В них провели свыше 11 тысяч различных исследований.

За последнюю неделю в городе выросло качество работы тест-систем на коронавирус. Если ранее по итогам повторного тестирования на Covid-2019 процент подтверждений в референс-центре положительных анализов составлял около 40%, то на сегодня данный показатель уже 77%.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.