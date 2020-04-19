РИАМО - 19 апр. Жители Московской области и столицы проявили ответственное отношение к соблюдению режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, уровень самоизоляции находится на высоком уровне, лучший показатель у Дзержинского и Королева, следует из данных «Яндекса».

В городских округах Дзержинский и Королев уровень самоизоляции жителей на 12:00 воскресенья составил 4,3 балла из пяти возможных. В Москве - 4,2 балла.

Среди городов Подмосковья также высокий индекс самоизоляции зафиксирован у Люберец, Лобни, Красногорска Подольска, Электростали и Одинцова — 4,2 балла.

В Долгопрудном, Химках, Лыткарине, Фрязине, Мытищах, Щелкове и Ивантеевке уровень самоизоляции составил 4,1 балла.

В Московском регионе действует режим самоизоляции для всех граждан в связи с распространением коронавируса. Жителям необходимо оставаться дома, выходить можно только по веской причине. Кроме того, для поездок на транспорте обязательно нужно оформить цифровой пропуск.

В период эпидемии Covid-2019 «Яндекс» подсчитывает так называемый индекс самоизоляции в разных российских городах. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем балл выше – тем меньше людей на улицах городов, а значит, тем сложнее инфекции распространяться.

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Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.