РИАМО - 19 апр. На Калужском шоссе в районе построенной инфекционной больницы в новой Москве восстановили движение транспорта, ранее участок был перекрыт из-за строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В настоящее время все ограничения сняты, движение полностью восстановлено. Теперь по Калужскому шоссе снова можно беспрепятственно проехать», - говорится в сообщении.

Автолюбителям также посоветовали оставаться дома до завершения режима самоизоляции в Москве.

Для передвижения по Московскому региону на личном или общественном транспорте жителям необходимо оформить цифровой пропуск.