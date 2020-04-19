РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Сотрудники полиции Чехова разыскивают родственников неизвестного больного мужчины, который приставал к прохожим в Подольске и был доставлен в психиатрическую больницу, сообщается в группе «ОМВД России по городскому округу Чехов| Полиция Чехова» в соцсети «ВКонтакте».

«ОМВД России по городскому округу Чехов, устанавливается личность неизвестного мужчины, который по состоянию здоровья не может сообщить о себе. 10 августа 2017 года он был доставлен с диагнозом умственная отсталость в психиатрическую больницу №2 имени Яковенко из Подольска, где в районе железнодорожной станции приставал к прохожим. Представлялся как Денис Умнов или Арнольд», - говорится в сообщении.

Мужчина среднего телосложения в возрасте около 30 лет. Его рост 172 сантиметра, волосы темные и короткие, глаза светлые. Из особых примет у неизвестного на лбу с левой стороны четырехсантиметровый шрам и двухсантиметровый шрам над левой бровью.

«Просим всех, кому, что-либо известно о том, кем может быть неизвестный, где проживал, его родственные связи, сообщить в отдел уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Чехов по телефонам: 8(496)726-49-03, 8(496)726-49-05, 8(496)726-48-93», - поясняется в материале.