РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. В городском округе Люберцы за сутки зафиксировали 17 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе 201 заразившийся, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах за минувшие сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в округе по данным на утро 19 апреля 201 зараженный», - говорится в сообщении.

В Дзержинском за сутки выявили всего один новый случай заболевания, всего в округе 41 заболевший. В Котельниках за сутки заразились 18 человек, всего там зафиксировано 69 пациентов с коронавирусом.

«Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрирован 967 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 495 человек из Москвы»,- заключается в материале.

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19 АПРЕЛЯ

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.