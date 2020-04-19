РИАМО - 19 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением и пожелал им добра и любви.

«Христос Воскресе! Поздравляю всех христиан со Светлой Пасхой! Это день победы Христа, а вместе с ним и каждого человека над смертью и злом. Пусть в вашей жизни, в вашей семье будет как можно больше добра и любви!» - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Пасха является одним из самых важных христианских праздников. В этом году у православных Светлое Христово Воскресение приходится на 19 апреля.

Всем верующим в этом году в рамках мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом, посоветовали отпраздновать Светлое Христово Воскресение дома и воздержать от посещения кладбищ. РПЦ организовала онлайн-трансляции праздничных служб.