РИАМО - 19 апр. На кладбищах Подмосковья и Москвы в пасхальных день нет посетителей, верующие прислушались к рекомендациям провести праздник дома, передают корреспонденты РИАМО.
На Химкинском и Новолужинском кладбищах в Химках посетителей нет, на воротах висят замки. Возле Химкинского кладбища также дежурят сотрудники полиции.
На Головинском кладбище в столице такая же картина – посетителей нет. Дежурных полицейских на кладбище также не видно.
Рядом с кладбищем в деревне Дютьково в Одинцовском городском округе пусто. На стоянке, которая обычно забита автомобилями, в воскресенье не стояло ни одной машины. А рядом с церковью Рождества Пресвятой Богородицы не было никого.
Ранее верующим посоветовали отпраздновать Пасху дома и воздержать от посещения кладбищ. В Московском регионе кладбища были закрыты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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19 АПРЕЛЯ
- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС
- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.
- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.
- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.
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