РИАМО - 19 апр. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой, назвав этот православный праздник торжеством жизни, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Пасха — торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность. Сегодня очень важно проявлять сплоченность, поддерживать врачей, помогать пожилым людям, подставлять плечо тем, кто остался без работы или каким-то другим образом пострадал от пандемии», - сказал Собянин.

По словам мэра, пандемия коронавирусной инфекции — это тест на человечность, который обязательно удастся пройти сообща, если следовать нравственным ценностям, сформулированным в заповедях Христа.

Собянин отметил, что Пасха — один из самых важных праздников для православных, поэтому тяжело призывать верующих воздержаться от посещения храмов.

«И в то же время закрытые двери храмов не должны стать препятствием для светлой пасхальной радости. Ибо мы празднуем воскресение Того, кто проходит дверями затворенными», - подчеркнул мэр.

В столице из-за распространения коронавируса действует режим самоизоляции, гражданам нельзя покидать жилье без веской причины. Для поездок на транспорте нужны цифровые пропуска.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия. Службы, посвященные Пасхе, проходят в режиме онлайн.

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