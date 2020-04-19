РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Глава городского округа Подольска Николай Пестов поздравил жителей со светлым праздником Воскресения Христова и пожелал им нести добро и радость друг другу.

Он отметил, что в этом году жители встречают праздник в сложной и непривычной обстановке, ограничивающей возможность совместной молитвы в храмах.

«Не было и традиционного субботнего освящения куличей, яиц и пасох на территориях православных приходов Подольского благочиния. Несмотря на трудности, переживаемые всеми нами, многие объединились, сплотились, стали ближе в желании нести добро и радость друг другу. Без этого невозможно идти навстречу Христу Воскресшему», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что волонтеры округа завершили доставку заранее освященных в храмах пасхальных куличей пожилым жителям Подольска, и в первую очередь – участникам Великой Отечественной войны.

По его словам, в организации праздничной акции приняли участие депутаты окружного совета, гипермаркет «Глобус», муниципальные предприятия – Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли и столовая №1.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. У православных в этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 19 апреля.