РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 апр. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова выразила недовольство тем, что в округе низкий индекс соблюдения режима самоизоляции, она призвала жителей добросовестнее соблюдать карантин.

По состоянию на утро 19 апреля в Дзержинском выявлен 41 заразившийся коронавирусом.

«Индекс самоизоляции жителей нашего города один из самых низких. Это означает, на улицах по-прежнему гуляет много людей! Это вижу и по камерам, и во время объезда города. Таким людям кажется, что ничего не происходит, что коронавирус – это фейк, эта болезнь, которая не затронет их, близких и друзей», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что не стоит сомневаться в существовании коронавируса. Сейчас во всем мире стоит задача уничтожить инфекцию.

«Все, что может сделать каждый из нас – потерпеть. Остаться в эти выходные дома. Игнорируя все просьбы, разгуливая по улицам вы обесцениваете усилия других жителей. Тех, кто ответственно сидит дома и терпеливо ждет. Пожалуйста, останьтесь дома. Оставаясь дома, мы не заболеем все одновременно, дадим время врачам лечить всех», - подчеркнула Иванова.

За прошедшие сутки в Московской области было зарегистрировано 709 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в регионе достигло 4663.