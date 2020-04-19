РИАМО - 19 апр. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил жителей с Пасхой и пожелал мира, согласия и душевного спокойствия, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Светлое Христово Воскресение — торжество веры, любви и созидания. Этот праздник наполняет наши души радостью и надеждой. В эти непростые дни, когда мир охватила опасная болезнь, как никогда важно помнить о нашей духовной опоре, о важнейших христианских ценностях — смирении, милосердии, заботе о ближних», - сказал Иванов.

Он отметил, что сейчас особенно важно поддержать тех, кто в этом нуждается, сказать им добрые слова, подбодрить, подарить внимание, а также напомнить, что все большие трудности рано или поздно преодолеваются.

«Я хочу, чтобы праздник Пасхи принес в каждый дом мир, согласие и душевное спокойствие. Будьте здоровы и счастливы!» - заключил глава.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. У православных в этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 19 апреля.