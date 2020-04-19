РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Волонтеры подмосковного Подольска передали в детскую больницу округа памперсы и детские сухие смеси, сообщается в группе «Благотворительный фонд «Спасая детство» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях благотворительным фондом «Спасая детство» состоялся очередной выезд в Подольскую детскую городскую больницу с благотворительной помощью детям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и отказникам, находящимся в больничных стенах отделения детской инфекции (там сейчас детишек больше, чем обычно). Собрали с нашего склада и передали подгузники (номера от 1 до 6), детские сухие смеси и каши, пюре в ассортименте, впитывающие пеленки, средства гигиены, матрас в кроватку», - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили горожан, которые помогают детям и выразили особую признательность за помощь Светлане Гавриловой за формировку сбора и Елене Емелиной за доставку.