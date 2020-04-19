РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Футбольное сообщество Подольска подготовило комплекты с продуктами и предметами первой необходимости для ветеранов футбола округа, сообщается в группе «Футбол в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«К светлому празднику Пасхи благотворительный фонд «Наследие», футбольный клуб «Витязь» и футбольное сообщество Подольска подготовили комплекты с продуктами и предметами первой необходимости для ветеранов подольского футбола. Пожилые люди — наиболее уязвимая группа для стремительно распространяющегося коронавируса. В это непростое время важно помнить о людях, сделавших многое для развития футбола в нашем городе», - говорится в сообщении.

Жителей округа призвали заботиться о своих близких, а также по возможности помогать тем, кому сейчас особенно тяжело.

В Подмосковье действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Граждане не могут выходить на улицу без веской причины. Строгий карантин должны соблюдать люди из групп риска — пожилые и те, у кого есть хронические заболевания. Также для передвижения на транспорте по Подмосковью необходим цифровой пропуск.