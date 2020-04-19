РИАМО - 19 апр. В Георгиевский собор Одинцова доставили из аэропорта Внуково Благодатный огонь, который сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретил в аэропорту Внуково специальный рейс, прилетевший из Иерусалима.

«Сегодня мне выпала честь встретить спецборт, прибывший из Иерусалима. Принять Благодатный огонь и доставить его в Георгиевский собор Одинцова. Всех с великим праздником Пасхи! Христос Воскресе!» - написал Иванов в своем аккаунте в Instagram.

В этом году из-за ограничительных мер праздничные службы в храмах проводились без участия прихожан. В храме Гроба Господня в Иерусалиме также присутствовали только священнослужители.

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву вечером 18 апреля.