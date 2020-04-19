РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. В Подмосковном Подольске квадроциклисты организовали доставку продуктовых наборов пожилым жителям, которые находятся на самоизоляции во время пандемии коронавируса, сообщил «РИАМО в Подольске» президент ATV Club Bizon Кирилл Бородин.

«В связи с пандемией и режимом самоизоляции многие пожилые жители округа оказались в непростой ситуации. ATV Club Bizon совместно с квадроциклистами Подольска организовал волонтерскую помощь таким горожанам. Нами уже было совершено три выезда, и переданы продуктовые наборы трем бабушкам», - сказал Бородин.

Он отметил, что пожилым женщинам были переданы крупы, консервы и многое другое.

«Работа в данном направлении будет продолжена. Благодарю всех неравнодушных, которые поддержали такое важное дело!» - пояснил он.

В Московской области все жители должны соблюдать режим самоизоляции. Он введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.